Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Chemnitz.
Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Chemnitz.
Chemnitz
Chemnitz: Jugendliche rauben 17-Jährigen in Gablenz aus
Redakteur
Von Erik Anke
Zwei Jugendliche überfallen einen 17-Jährigen in Gablenz. Sie fliehen mit einer Beute von knapp 100 Euro.

Ein 17-jähriger Deutscher ist von zwei unbekannten Jugendlichen überfallen worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18 Uhr im Stadtteil Gablenz. Wie die Polizei berichtet, sprachen die Jugendlichen den jungen Mann in der Bahn an. Misstrauisch geworden, stieg dieser aus, doch die beiden folgten ihm. Einer umklammerte ihn, während...
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
13:30 Uhr
2 min.
Jugendliche auf Chemnitzer Hobby-Fußballplatz angegriffen
Während sie Fußball spielten wurden sieben Jugendliche in Gablenz angegriffen.
Eine Gruppe Jugendlicher ist von etwa zehn anderen Jugendlichen überfallen worden. Es kamen Gürtel, Stöcke und ein Messer zum Einsatz.
Benjamin Lummer
15:37 Uhr
1 min.
Fahrer stürzt von "Weihnachts-Quad" und wird schwer verletzt
Laut Polizei könnte ein technischer Defekt die Ursache des Unfalls sein.
Ein geschmücktes Quad gerät auf einer Autobahn ins Schleudern und prallt gegen eine Leitplanke.
15:10 Uhr
2 min.
Elversberg nach Sieg in Paderborn erster Schalke-Verfolger
Durften in Paderborn jubeln: Die Profis der SV Elversberg.
Die SV Elversberg mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter munter mit. In Paderborn profitieren die Saarländer auch von einer mehr als 30-minütigen Überzahl.
22.11.2025
2 min.
Jugendliche rauben Männer in Chemnitz aus – Polizei ermittelt
Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Chemnitz.
Zwei junge Männer wurden im Park der Opfer des Faschismus überfallen. Unbekannte bedrohten sie mit einem Messer und forderten Bargeld. Doch das war erst der Anfang.
Erik Anke
Mehr Artikel