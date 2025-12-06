Chemnitz: Jugendliche rauben 17-Jährigen in Gablenz aus

Zwei Jugendliche überfallen einen 17-Jährigen in Gablenz. Sie fliehen mit einer Beute von knapp 100 Euro.

Ein 17-jähriger Deutscher ist von zwei unbekannten Jugendlichen überfallen worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18 Uhr im Stadtteil Gablenz. Wie die Polizei berichtet, sprachen die Jugendlichen den jungen Mann in der Bahn an. Misstrauisch geworden, stieg dieser aus, doch die beiden folgten ihm. Einer umklammerte ihn, während...