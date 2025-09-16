Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz: Kind und Mann schlagen auf Autos ein und klauen Getränkekiste

Auf Autos eingeschlagen und geklaut. Zwölfjähriger wird von der Polizei gestellt.
Auf Autos eingeschlagen und geklaut. Zwölfjähriger wird von der Polizei gestellt.
Chemnitz
Chemnitz: Kind und Mann schlagen auf Autos ein und klauen Getränkekiste
Redakteur
Von Denise Märkisch
Ein 12- und ein 22-Jähriger wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Mitten in der Nacht traten und schlugen sie auf Fahrzeuge ein.

Das müssen kuriose Szenen gewesen sein. Gegen 1.40 Uhr am Dienstag beobachtet ein Zeuge, wie zwei Personen (12 und 22) auf Fahrzeuge in der Rudolf-Krahl-Straße/Am Karbel eintraten und einschlugen. Polizisten rücken an. Die Beamten konnten beide kurze Zeit später noch am Ort des Geschehens finden. Da waren sie gerade dabei, eine Getränkekiste...
