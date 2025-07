Chemnitz: Kinder verprügeln 18-Jährigen und rauben ihn aus

Die Polizei in Chemnitz hat nach einem Übergriff vier Tatverdächtige gestellt. Der jüngste von ihnen ist neun, der älteste 17 Jahre alt.

Ein junger Mann ist am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, an der Dresdner Straße auf eine Gruppe von vier Kindern und Jugendlichen getroffen, die ihm entgegenkamen. Laut Informationen der Polizei griff das Quartett den 18-Jährigen unvermittelt an. Die Täter sollen ihn zu Boden gerissen und gemeinschaftlich auf ihn eingetreten haben. Dabei soll...