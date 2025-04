Chemnitz: Kleintransporter fährt Fußgänger an und verletzt ihn schwer

Der Kleintransporter war auf einer Feuerwehrzufahrt an der Goethestraße rückwärts gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Chemnitz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwoch im Chemnitzer Stadtteil Kapellenberg ein Fußgänger schwer verletzt worden ist. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, war der 74-Jährige am Mittwoch kurz nach 9 Uhr auf der Feuerwehrzufahrt des Wohnblocks Goethestraße 12 von einem Mercedes-Kleintransporter angefahren worden, dessen 62-jähriger Fahrer rückwärts gefahren war. Durch den Zusammenstoß mit dem Transporter sei der Fußgänger gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten. Am Fahrzeug sei augenscheinlich kein Sachschaden entstanden. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0371 87400 entgegen. (mib)