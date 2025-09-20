Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Klimastreik erstmals an einem Sonnabend

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist die Hauptforderung.
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist die Hauptforderung. Bild: Anja Hadamus-Lang
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist die Hauptforderung.
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist die Hauptforderung. Bild: Anja Hadamus-Lang
Chemnitz
Chemnitz: Klimastreik erstmals an einem Sonnabend
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weltweit hat die Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) wieder zu einem Aktionstag aufgerufen, ungewöhnlich ist der Wochentag. Die Klimakrise kennt aber kein Wochenende.

Es klingt Ironie an, wenn Toni Späth von FFF die Teilnehmer zum „größten Klimastreik von Chemnitz“ begrüßt. Weniger als bei der letzten „richtigen“ Demonstration an einem Freitag sind es aber kaum, die an diesem Sonnabend auf den Markt gekommen sind. Der Altersdurchschnitt scheint sogar etwas niedriger zu sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
11:31 Uhr
1 min.
Chemnitz: Versuchter Buntmetalldiebstahl auf dem Sonnenberg
Der Täter konnte gestellt werden.
Der Tatverdächtige ist offenbar ein Serientäter.
Jens Kassner
Von Thomas Wüpper
2 min.
21:01 Uhr
2 min.
Ein langer Weg für die Bahn
Meinung
Die Deutsche Bahn soll pünktlicher werden – sich aber dafür realistischere Ziele setzen.
Eine neue Strategie und eine neue Chefin sollen bei der Deutschen Bahn AG vieles besser machen. Aber das braucht seine Zeit.
Thomas Wüpper
19.09.2025
1 min.
Klimaprotest in Chemnitz erstmals samstags: Was ist da los?
Seit mehreren Jahren beteiligt sich auch Chemnitz an internationalen Klima-Aktionstagen.
Weltweit soll es am Wochenende Demonstrationen geben. Auch für Chemnitz sind Aktionen geplant.
Michael Müller
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel