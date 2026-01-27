Chemnitz: Kulturhauptstadt-Marathon 2025 in Sachsen der Hit

Chemnitz
Die Plattform Laufkalender Sachsen hat per Umfrage die besten Laufevents im Freistaat des vergangenen Jahres küren lassen.
Der Kulturhauptstadt-Marathon in Chemnitz ist zum beliebtesten Lauf 2025 in Sachsen gewählt worden. Das teilt die Sparkasse Chemnitz mit, die das Event organisiert hatte. Die Umfrage geht auf die Plattform Laufkalender Sachsen zurück. Der Chemnitzer Marathon (rund 8000 Teilnehmer) liegt dort in der Hauptkategorie mit 48,2 Prozent der Stimmen vor...
