MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Kulturhauptstadt-Marathon 2025 in Sachsen der Hit

Ein Läufer des Kulturhauptstadt-Marathons vor dem Karl-Marx-Monument.
Ein Läufer des Kulturhauptstadt-Marathons vor dem Karl-Marx-Monument. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein Läufer des Kulturhauptstadt-Marathons vor dem Karl-Marx-Monument.
Ein Läufer des Kulturhauptstadt-Marathons vor dem Karl-Marx-Monument. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Kulturhauptstadt-Marathon 2025 in Sachsen der Hit
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Plattform Laufkalender Sachsen hat per Umfrage die besten Laufevents im Freistaat des vergangenen Jahres küren lassen.

Der Kulturhauptstadt-Marathon in Chemnitz ist zum beliebtesten Lauf 2025 in Sachsen gewählt worden. Das teilt die Sparkasse Chemnitz mit, die das Event organisiert hatte. Die Umfrage geht auf die Plattform Laufkalender Sachsen zurück. Der Chemnitzer Marathon (rund 8000 Teilnehmer) liegt dort in der Hauptkategorie mit 48,2 Prozent der Stimmen vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
04.01.2026
3 min.
Laufverrückt: Chemnitzerin finisht 80. Marathon in Pisa
Ursprünglich wollte Gisela Göthel ihren 80. Marathon in Dresden laufen. Dann wurde es in Pisa.
Gisela Göthel (75) wollte 2025 die Zahl der gelaufenen Marathons rund machen. Doch aus Dresden im Oktober wurde nichts. Was passiert ist und wie sie die 80 doch noch voll bekam.
Susanne Kiwitter
16:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer zeigen sich flexibel
Die Klassiker des FCE haben bei der Landesmeisterschaft Gold in der Mannschaftswertung geholt.
Reichlich Edelmetall haben die Nachwuchsringer des FCE bei der Landesmeisterschaft in Plauen geholt. Nun liegt der Fokus auf den neuen und noch größeren Herausforderungen.
Anna Neef
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
16:00 Uhr
4 min.
Freibergs Baustellen von Bahnhof bis Museum: Wie steht es um die Finanzen, Herr Seltmann?
Martin Seltmann, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau, leitet seit Mai 2025 die Stadtverwaltung Freiberg.
Seit Mai 2025 führt Martin Seltmann die Stadtverwaltung. Arbeitet sie reibungslos, auch ohne Oberbürgermeister? Und was wird aus den zwei Mega-Baustellen? Darüber sprach er mit der „Freien Presse“.
Wieland Josch
20.01.2026
4 min.
„Das Momentum nutzen“: Laufsportler wollen wieder Marathon in Chemnitz etablieren
Mehr als 8000 Sportler starteten 2025 beim Kulturhauptstadt-Marathon – einer einmaligen Aktion. Laufsportler hoffen nun, in Chemnitz wieder einen Marathon zu etablieren.
Der Erfolg des Kulturhauptstadtmarathons hat bei vielen Läufern Lust auf mehr geweckt. Bei einem Treffen der Community wurde aber schnell klar: Ein Großevent wird es so schnell nicht wieder geben, aber vielleicht etwas Innovatives.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel