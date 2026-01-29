MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Letzte Chance für einen Pfandflaschendieb

Ein Leergut-Dieb musste sich in Chemnitz vor Gericht verantworten.
Ein Leergut-Dieb musste sich in Chemnitz vor Gericht verantworten. Bild: Hubert Jelinek/Imago
Ein Leergut-Dieb musste sich in Chemnitz vor Gericht verantworten.
Ein Leergut-Dieb musste sich in Chemnitz vor Gericht verantworten. Bild: Hubert Jelinek/Imago
Chemnitz
Chemnitz: Letzte Chance für einen Pfandflaschendieb
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anklage ist ungewöhnlich. Ein 45-jähriger Chemnitzer soll größere Mengen Pfandflaschen und -dosen entwendet haben. Er musste sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Mann scheint sich nicht die einfachste Methode ausgesucht zu haben, Geld zu beschaffen. Im Mai 2025 ist er sechs Mal beim Getränkegroßhandel Splendid Drinks nachts über den Zaun gestiegen, um so große Mengen Leergut zu entwenden, dass der Pfand für den Lebensunterhalt reicht. Doch der Zustand der Sicherheitsanlagen muss es ihm auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Chemnitz: Mutmaßlicher Dieb schlägt Polizisten
Update
Ein Beamter wurde beim Einsatz verletzt.
Das Ereignis fand im Stadthallenpark statt.
Jens Kassner
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
13.01.2026
4 min.
Vergewaltigungsprozess: Die schwierige Suche nach der Wahrheit in Chemnitz
Dem Angeklagten wird Gewalt gegen seine Partnerin vorgeworfen.
Das Schöffengericht hat es sich nicht leicht gemacht. Unzählige Zeugen wurden vor dem Landgericht über mehrere Verhandlungstage vernommen. Nun wurde das Urteil im Revisionsprozess gegen einen Chemnitzer gesprochen.
Jens Kassner
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
14:10 Uhr
2 min.
Erdrutsch auf Sizilien: Rote Zone weitet sich immer mehr aus
Die Lage in der von einem massiven Erdrutsch bedrohten Stadt Niscemi auf Sizilien spitzt sich weiter zu.
Niscemi auf Sizilien rutscht weiter ab: Mehr als 1.500 Menschen mussten schon evakuiert werden, ganze Straßenzüge sind gesperrt. Wann sich die Lage entspannt, ist unklar.
Mehr Artikel