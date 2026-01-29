Chemnitz: Letzte Chance für einen Pfandflaschendieb

Die Anklage ist ungewöhnlich. Ein 45-jähriger Chemnitzer soll größere Mengen Pfandflaschen und -dosen entwendet haben. Er musste sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Mann scheint sich nicht die einfachste Methode ausgesucht zu haben, Geld zu beschaffen. Im Mai 2025 ist er sechs Mal beim Getränkegroßhandel Splendid Drinks nachts über den Zaun gestiegen, um so große Mengen Leergut zu entwenden, dass der Pfand für den Lebensunterhalt reicht. Doch der Zustand der Sicherheitsanlagen muss es ihm auch...