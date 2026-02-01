MENÜ
  • Chemnitz: Licht-Herz und Menschenkette für das Congress-Hotel

Heike Flade mit ihrer Tochter Jennifer. Beide haben sich um die Sauberkeit im Hotel gekümmert. Heike Flade war seit 2008 dabei, ihre Tochter seit 2022. Sie waren bei einer Fremdfirma angestellt. Bild: Toni Söll
Chemnitz: Licht-Herz und Menschenkette für das Congress-Hotel
Von Denise Märkisch
Hunderte Chemnitzer haben sich mit den Mitarbeitenden und dem Haus am Sonntagabend solidarisiert. Wenige Stunden zuvor hatte der letzte Gast das Hotel verlassen.

Mit Kerzen, Taschenlampen und Lichterketten haben rund 250 bis 300 Chemnitzer am Sonntagabend ein Zeichen gegen die Schließung des Congress-Hotels in der Innenstadt gesetzt. Dazu aufgerufen hatten die rund 40 Mitarbeiter und die Gewerkschaft NGG. Auch Oberbürgermeister Sven Schulze und Landtagsabgeordnete Susann Schaper (Linke) waren dabei. Die...
