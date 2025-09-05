Chemnitz: Lohse-Uhlig-Steig für zwei Wochen gesperrt

Wegen Baumfällungen ist der beliebte Wanderweg ab Montag gesperrt. Doch es gibt eine Ausweichroute.

Wegen des Holzeinschlages im Sternmühlental wird der bei Wanderern beliebte Lohse-Uhlig-Steig für zwei Wochen gesperrt. Das teilte Forstrevierleiter Alexander Wagner mit. Zwischen den Stationen 4 und 5 sei ab kommendem Montag kein Durchkommen mehr.