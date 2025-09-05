Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Lohse-Uhlig-Steig für zwei Wochen gesperrt

Der Lohse-Uhlig-Steig führt um Kleinolbersdorf und Altenhain.
Der Lohse-Uhlig-Steig führt um Kleinolbersdorf und Altenhain. Bild: Jens Kassner
Der Lohse-Uhlig-Steig führt um Kleinolbersdorf und Altenhain.
Der Lohse-Uhlig-Steig führt um Kleinolbersdorf und Altenhain. Bild: Jens Kassner
Chemnitz
Chemnitz: Lohse-Uhlig-Steig für zwei Wochen gesperrt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Baumfällungen ist der beliebte Wanderweg ab Montag gesperrt. Doch es gibt eine Ausweichroute.

Wegen des Holzeinschlages im Sternmühlental wird der bei Wanderern beliebte Lohse-Uhlig-Steig für zwei Wochen gesperrt. Das teilte Forstrevierleiter Alexander Wagner mit. Zwischen den Stationen 4 und 5 sei ab kommendem Montag kein Durchkommen mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
09:00 Uhr
2 min.
Im Rossauer Wald sollen ab Mitte September Bäume gefällt werden
Im Rossauer Wald steht die Holzernte bevor.
Der Staatsbetrieb Sachsenforst plant Holzeinschlag im gesamten Waldgebiet voraussichtlich bis Ende April 2026. Dafür werden Waldgebiete und Wege gesperrt.
Michael Brandenburg
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel