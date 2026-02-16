MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Mazda prallt gegen Hauswand – Fahrer verletzt

Unfall in Borna‑Heinersdorf: Auto prallte gegen Hauswand. Schaden und Verletzungen waren die Folge.
Unfall in Borna‑Heinersdorf: Auto prallte gegen Hauswand. Schaden und Verletzungen waren die Folge. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Unfall in Borna‑Heinersdorf: Auto prallte gegen Hauswand. Schaden und Verletzungen waren die Folge.
Unfall in Borna‑Heinersdorf: Auto prallte gegen Hauswand. Schaden und Verletzungen waren die Folge. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Mazda prallt gegen Hauswand – Fahrer verletzt
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rutschpartie in Borna‑Heinersdorf: Ein Fahrer kam mit seinem Auto von der Bornaer Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Er wurde leicht verletzt.

Im Ortsteil Borna‑Heinersdorf ist ein Autofahrer mit seinem Wagen von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der 20‑Jährige war laut Beamten in der Nacht zu Montag gegen 3.55 Uhr mit einem Mazda auf der Bornaer Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen der Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:15 Uhr
1 min.
Hainichen: Dacia verunglückt – Verletzte
Ein Auto prallte in Cunnersdorf gegen eine Hauswand, zwei Personen wurden verletzt.
Eine Linkskurve, ein Ausrutscher – und der Aufprall an der Hauswand: In Hainichen ist ein Dacia verunglückt, zwei Menschen wurden verletzt.
Farhad Salmanian
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
21:56 Uhr
1 min.
Eisenach feiert siebenten Saisonsieg
Gian Attenhofer erzielte sieben Treffer gegen den Bergischen HC.
Die Thüringer verschaffen sich Luft im Kampf gegen den Abstieg. Dem Grundstein zum siebten Erfolg in dieser Saison legten die Gastgeber in der ersten Halbzeit.
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
16:30 Uhr
1 min.
Sayda: Land Rover prallt nach Ausweichmanöver gegen Baum
Ein Land Rover prallte im Saydaer Ortsteil Friedebach gegen einen Baum.
Im Saydaer Ortsteil Friedebach wich ein 23‑Jähriger mit seinem Land Rover einem Lkw aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Beifahrerin schwer.
Farhad Salmanian
Mehr Artikel