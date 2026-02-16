Chemnitz: Mazda prallt gegen Hauswand – Fahrer verletzt

Chemnitz
Rutschpartie in Borna‑Heinersdorf: Ein Fahrer kam mit seinem Auto von der Bornaer Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Er wurde leicht verletzt.
Im Ortsteil Borna‑Heinersdorf ist ein Autofahrer mit seinem Wagen von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der 20‑Jährige war laut Beamten in der Nacht zu Montag gegen 3.55 Uhr mit einem Mazda auf der Bornaer Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen der Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.