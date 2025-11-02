Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Menschenrechte auf der Leinwand

Der Film „Freiheit im Herzen“ dokumentiert die iranische Bewegung gegen das regime.
Der Film „Freiheit im Herzen“ dokumentiert die iranische Bewegung gegen das regime.
Chemnitz
Chemnitz: Menschenrechte auf der Leinwand
Von Jens Kassner
Zum dritten Mal findet „Perspektiven“, das Filmfestival zum Thema Menschenrechte, im Weltecho statt. Angesprochen sind vor allem Jugendliche, die sich mit den Inhalten auseinandersetzen.

Vom 5. bis 8. November lädt das Kulturhaus Arthur, gastierend im Kino des Weltecho an der Annaberger Straße 24, zum Festival „Perspektiven“ ein. Gezeigt werden sechs deutsche und internationale Filme, die sich mit den verschiedenen Facetten des Kampfes um Menschenrechte auseinandersetzen. Dazu gehört der Aufstand iranischer Frauen gegen das...
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge trifft Italien: Neue Partnerschaft soll besiegelt werden
Stollbergs OB soll bald einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.
Drei Partnerstädte hat Stollberg. Ein weiterer Ort soll hinzukommen. Doch das blieb im Stadtrat nicht ohne Bedenken.
Michael Urbach
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
09:00 Uhr
3 min.
Poetry Slam, Rock, Kunst: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Liebhaber edlen Designs werden beim Werkkunstmarkt in Klaffenbach fündig. Partyvolk kommt im AJZ oder Weltecho auf seine Kosten. Das Highlight aber ist eine ganz besondere Meisterschaft.
Freitag ist Halloween. Aber auch abseits von Kürbis und Grusel ist von Donnerstag bis Sonntag einiges los. Vor allem trifft sich die deutschsprachige Elite der Bühnendichter in Chemnitz.
Oleksandra Patlai
23.09.2025
2 min.
Chemnitz: Das Festival für nachhaltige Baukultur lädt ein
Am Freitag führt eine Exkursion durch den im Juni eröffneten Pleißenbachpark.
Der Titel hört sich zunächst an wie ein Symposium für Experten, doch angesprochen sind alle, auch Familien und Schüler.
Jens Kassner
