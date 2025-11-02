Chemnitz: Menschenrechte auf der Leinwand

Chemnitz
Zum dritten Mal findet „Perspektiven“, das Filmfestival zum Thema Menschenrechte, im Weltecho statt. Angesprochen sind vor allem Jugendliche, die sich mit den Inhalten auseinandersetzen.
Vom 5. bis 8. November lädt das Kulturhaus Arthur, gastierend im Kino des Weltecho an der Annaberger Straße 24, zum Festival „Perspektiven“ ein. Gezeigt werden sechs deutsche und internationale Filme, die sich mit den verschiedenen Facetten des Kampfes um Menschenrechte auseinandersetzen. Dazu gehört der Aufstand iranischer Frauen gegen das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.