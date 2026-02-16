Chemnitz: Mit 195 km/h auf der A4 geblitzt – bei Tempo 100

Bei zwei Routinekontrollen stellte die Polizei hunderte Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fest.

Am Sonnabend hat die Polizei je sechs Stunden mit einem Lasergerät nahe der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte der Autobahn 4 die Geschwindigkeit Richtung Dresden kontrolliert, am Sonntag in der Gegenrichtung. Dabei haben von 8437 Fahrzeugen 425 am Sonnabend und von 6413 Fahrzeugen 1111 am Sonntag die in diesem Abschnitt erlaubten 100 km/h...