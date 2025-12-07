Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen

Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.

Die Limbacher Straße ist an diesem Nachmittag so hochfrequentiert wie immer zu dieser Zeit. Autos hupen, Bremsen quietschen. Die Fleischerei gegenüber der Auffahrt zur Franz-Mehring-Straße hat schon lange dicht. An der Hauswand des Flachbaus ein paar Schmierereien. Dieser triste Ort in Chemnitz könnte zu einer Art Pilgerstätte werden.