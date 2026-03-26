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Am Mittwochnachmittag lief der Bundespolizei ein mehrfach gesuchter Mann in die Hände.
Am Mittwochnachmittag lief der Bundespolizei ein mehrfach gesuchter Mann in die Hände. Foto: Soeren Stache/dpa
Am Mittwochnachmittag lief der Bundespolizei ein mehrfach gesuchter Mann in die Hände.
Am Mittwochnachmittag lief der Bundespolizei ein mehrfach gesuchter Mann in die Hände. Foto: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Polizei kascht gesuchten Mann am Bahnhof
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
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Nach dem Russen wurde wegen zahlreicher Delikte gefahndet.

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof Chemnitz einen Haftbefehl vollstreckt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 33-jährigen Russen, der von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Zudem wurde nach ihm wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Betrug gefahndet. In diesem...
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