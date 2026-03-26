Chemnitz: Polizei kascht gesuchten Mann am Bahnhof

Chemnitz
Nach dem Russen wurde wegen zahlreicher Delikte gefahndet.
Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof Chemnitz einen Haftbefehl vollstreckt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 33-jährigen Russen, der von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Zudem wurde nach ihm wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Betrug gefahndet. In diesem...
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