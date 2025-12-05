Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Prozess wegen Vergewaltigung in der Ehe wird neu aufgerollt

Das Landgericht Chemnitz muss den Fall neu verhandeln. Bild: Jan Woitas/dpa
Das Landgericht Chemnitz muss den Fall neu verhandeln. Bild: Jan Woitas/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Prozess wegen Vergewaltigung in der Ehe wird neu aufgerollt
Redakteur
Von Jens Kassner
Am Landgericht Chemnitz geht ein Fall in Revision. Einem Chemnitzer wird vorgeworfen, seine Frau mehrfach missbraucht und auch geschlagen zu haben.

Wegen Vergewaltigung in der Ehe ist ein türkischer Staatsbürger, Jahrgang 1989, im vorigen Jahr zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Da seine Revision vom Oberlandesgericht Dresden zugelassen wurde, muss der Fall neu aufgerollt werden. Der Mann lebt seit Langem in Chemnitz und hat 2012 nach muslimischen Recht eine ebenfalls...
