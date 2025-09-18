Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat in Chemnitz in der City einen Einbrecher festgenommen.
Die Polizei hat in Chemnitz in der City einen Einbrecher festgenommen.
Chemnitz
Chemnitz: Rabiaten Einbrecher gefasst
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Zeuge hatte den 32-Jährigen bei der Tat in der Innenstadt beobachtet.

In der Nacht zu Mittwoch, früh kurz vor halb drei: Ein Passant beobachtet, wie ein Mann ein Fenster an einem Imbiss an der Brückenstraße einschlägt, einbricht und das Lokal wieder verlässt. Der Zeuge ruft die Polizei. Als der Einbrecher die Beamten sieht, flüchtet er mit einem Fahrrad Richtung Stefan-Heym-Platz. Der Funkstreifenwagen fährt...
