Chemnitz: Rabiaten Einbrecher gefasst

Chemnitz
Ein Zeuge hatte den 32-Jährigen bei der Tat in der Innenstadt beobachtet.
In der Nacht zu Mittwoch, früh kurz vor halb drei: Ein Passant beobachtet, wie ein Mann ein Fenster an einem Imbiss an der Brückenstraße einschlägt, einbricht und das Lokal wieder verlässt. Der Zeuge ruft die Polizei. Als der Einbrecher die Beamten sieht, flüchtet er mit einem Fahrrad Richtung Stefan-Heym-Platz. Der Funkstreifenwagen fährt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.