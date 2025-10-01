Chemnitz: Radfahrer knallt gegen Post-Auto

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Hergang wirft einige Fragen auf.

Die Limbacher Straße in Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf war am Mittwochvormittag zeitweise voll gesperrt. Grund war ein schwerer Unfall. Wie die Polizei in Chemnitz auf Nachfrage bestätigt, kollidierte ein Radfahrer mit einem Transporter. Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut ersten Informationen um ein Postauto, auch wenn es nicht im typischen...