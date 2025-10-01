Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chemnitz: Radfahrer knallt gegen Post-Auto
  • Chemnitz: Radfahrer knallt gegen Post-Auto

Ungewöhnlicher Unfall in Röhrsdorf. Ein Radfahrer prallt gegen stehendes Auto.
Ungewöhnlicher Unfall in Röhrsdorf. Ein Radfahrer prallt gegen stehendes Auto.
Chemnitz
Chemnitz: Radfahrer knallt gegen Post-Auto
Von Denise Märkisch
Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Hergang wirft einige Fragen auf.

Die Limbacher Straße in Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf war am Mittwochvormittag zeitweise voll gesperrt. Grund war ein schwerer Unfall. Wie die Polizei in Chemnitz auf Nachfrage bestätigt, kollidierte ein Radfahrer mit einem Transporter. Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut ersten Informationen um ein Postauto, auch wenn es nicht im typischen...
01.10.2025
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
01.10.2025
Schwere Verletzungen: Fahrradfahrer kollidiert im Erzgebirge mit Bus
Die Polizei rückte Dienstagabende in Marienberg zu einem Unfall aus.
Ein Radfahrer kollidierte in Marienberg mit einem Linienbus und wurde schwer verletzt. Was rund um das Unglück noch bekannt ist.
Jakob Nützler
16:41 Uhr
Nach Radunfall in Röhrsdorf: 55-Jähriger trotz Helms schwerstverletzt
Passanten leisteten erste Hilfe.
Der Unfall am Mittwoch an der Limbacher Straße sorgte für Aufsehen. Polizei nennt weitere Details.
Denise Märkisch
03.10.2025
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel