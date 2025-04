Chemnitz: Reinigung der „Lobgedichte“

Die Sanierung einer Gruppe von Kunstwerken an der Brückenstraße hat begonnen.

Sie sind so bekannt wie umstritten - die fünf Skulpturen an der Brückenstraße, von 1968 bis 1972 an der damaligen Karl-Marx-Allee von drei Bildhauern aus bulgarischem Kalkstein gefertigt. An dem Material hat die Witterung Spuren hinterlassen. Am Montag hat die beauftragte Firma Tauscher Naturstein aus St. Egidien mit der Reinigung begonnen. Auf...