Chemnitz sagt Nein zu weniger Bus und Bahn – doch es fehlt weiter an Geld

Der Stadtrat hat die zuletzt diskutierten Streichungen im Fahrplan der CVAG überraschend abgelehnt. Doch die Zukunft des Nahverkehrs in Chemnitz dürfte schon bald wieder Thema werden.

Noch weniger Fahrten am Abend und frühmorgens, noch seltener ein Bus an den Haltestellen am Stadtrand: Diese und andere drohenden Einschnitte für Fahrgäste der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) sind vorerst vom Tisch. Bei der Abstimmung des Stadtrats über ein seit Monaten diskutiertes Sparpaket votierte eine Mehrheit des Gremiums gegen Kürzungen...