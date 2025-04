Chemnitz: Schon wieder Jesus-Figur gestohlen – und entsorgt

Die Bronzefigur fehlte seit Dienstag auf einen Friedhof. Am Mittwochmorgen tauchte sie im Küchwald wieder auf. Eine Zeugin vermutete das Schlimmste.

Schreck am Mittwochmorgen: Eine Passantin beobachtet, wie zwei Männer einen in Plastiktüten verpackten Körper in einen Graben am Irrbornweg am Rande des Küchwalds entsorgen. Herbeigerufene Beamte entkräften die schlimmste Vermutung: Es ist nur eine Bronze-Figur. Eine Straftat verbirgt sich dahinter trotzdem: Die Jesusstatue war zwischen...