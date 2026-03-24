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Am Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz wurde ein Straßennamenschild entwendet.
Am Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz wurde ein Straßennamenschild entwendet. Foto: Freie Presse/Google Maps
Am Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz wurde ein Straßennamenschild entwendet.
Am Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz wurde ein Straßennamenschild entwendet. Foto: Freie Presse/Google Maps
Chemnitz
Chemnitz: Sechs Straßenschilder auf dem Kaßberg gestohlen
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Sechs Straßennamenschilder sind im Stadtteil Kaßberg gestohlen worden. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Polizei ermittelt.

Unbekannte haben im Chemnitzer Stadtteil Kaßberg Straßennamenschilder gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, verschwanden in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr insgesamt sechs Schilder an nur vier Stellen. Betroffen waren die Agricolastraße, der Gerhart-Hauptmann-Platz, die Heinrich-Beck-Straße und die Hoffmannstraße. Die...
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