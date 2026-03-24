Chemnitz: Sechs Straßenschilder auf dem Kaßberg gestohlen

Chemnitz
Sechs Straßennamenschilder sind im Stadtteil Kaßberg gestohlen worden. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Polizei ermittelt.
Unbekannte haben im Chemnitzer Stadtteil Kaßberg Straßennamenschilder gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, verschwanden in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr insgesamt sechs Schilder an nur vier Stellen. Betroffen waren die Agricolastraße, der Gerhart-Hauptmann-Platz, die Heinrich-Beck-Straße und die Hoffmannstraße. Die...
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