Im Hochhaus an Brückenstraße/Bahnhofstraße kam es zu einem sexuellen Übergriff.
Im Hochhaus an Brückenstraße/Bahnhofstraße kam es zu einem sexuellen Übergriff.
Chemnitz
Chemnitz: Sexueller Übergriff in einem Hochhaus-Fahrstuhl
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Der Täter verfolgte sein Opfer bis in den Lift. Dort soll er sie unsittlich berührt und geschlagen haben.

Nach einem sexuellen Übergriff im Hochhaus an der Brückenstraße/Bahnhofstraße sucht die Polizei Zeugen. Am Montagabend kurz vor um neun wollte eine 25-Jährige mit dem Fahrstuhl fahren, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Im Lift soll er sie unsittlich berührt, geschlagen und am Hals gepackt haben. Außerdem entriss er ihr nach...
27.06.2025
1 min.
Frau im Erzgebirge sexuell bedrängt: Täter festgenommen
Eine Frau wurde in Annaberg auf offener Straße sexuell bedrängt.
Eine 49-Jährige ist am Donnerstagabend in Annaberg-Buchholz von einem Senegalesen belästigt, unsittlich berührt und geschlagen worden. Der Täter ist polizeibekannt.
Patrick Herrl
28.07.2025
2 min.
Jugendliche in Chemnitz von zwei Gruppen attackiert – 14-Jähriger im Krankenhaus
Nach zwei Übergriffen auf Jugendliche in Hutholz ermittelt die Polizei.
Der Jugendliche und sein Begleiter wurden binnen weniger Minuten von zwei Gruppen angegriffen. Reizgas und Schlagstöcke kamen zum Einsatz.
Benjamin Lummer
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel