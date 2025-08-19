Chemnitz: Sexueller Übergriff in einem Hochhaus-Fahrstuhl

Chemnitz
Der Täter verfolgte sein Opfer bis in den Lift. Dort soll er sie unsittlich berührt und geschlagen haben.
Nach einem sexuellen Übergriff im Hochhaus an der Brückenstraße/Bahnhofstraße sucht die Polizei Zeugen. Am Montagabend kurz vor um neun wollte eine 25-Jährige mit dem Fahrstuhl fahren, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Im Lift soll er sie unsittlich berührt, geschlagen und am Hals gepackt haben. Außerdem entriss er ihr nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.