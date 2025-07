Chemnitz: Sprayer an ungewöhnlichem Tatort gefasst

Die Polizei stellte den Graffitikünstler auf frischer Tat und fand weiteres verdächtiges Material.

Der außergewöhnliche Mut eines Sprayers wurde ihm zum Verhängnis. Ausgerechnet die Polizeidirektion in der Hartmannstraße hatte er sich für seine Aktivität ausgesucht. Er brachte am Freitagabend einen 4 mal 0,5 Meter großen, silberfarbenen Schriftzug an der Fassade des Gebäudes an und wurde dabei in flagranti gestellt. Der Sachschaden wird...