  • Chemnitz steht ein XXL-Spielefest ins Haus

Spielmobil-Betreiber aus ganz Deutschland treffen sich im Oktober in Chemnitz.
Spielmobil-Betreiber aus ganz Deutschland treffen sich im Oktober in Chemnitz. Bild: Ralf Jerke
Spielmobil-Betreiber aus ganz Deutschland treffen sich im Oktober in Chemnitz.
Spielmobil-Betreiber aus ganz Deutschland treffen sich im Oktober in Chemnitz. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Chemnitz steht ein XXL-Spielefest ins Haus
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Roboter-Parcours bis zur Holzwerkstatt: Spielmobile aus ganz Deutschland werden im Oktober auf dem Garagencampus erwartet. Zu einem Internationalen Kongress haben sich auch Gäste aus Japan angesagt.

Christian Päutz aus Chemnitz bekommt auch nach Jahren noch Gänsehaut, wenn er daran zurückdenkt. Er hat von Berufs wegen viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, leitete einen Jugendklub, ebnete mit Feuereifer den Weg für die Wiederbelebung des BMX-Standorts Chemnitz. Doch was er vor einigen Jahren erlebte, als er zum ersten Mal mit einem...
