  • Chemnitz steigt auf: Was am Wochenende auf und über den Dächern los ist

Auf der Küchwaldwiese bietet das Ballonglühen am Samstagabend wieder eine besondere Kulisse.
Auf der Küchwaldwiese bietet das Ballonglühen am Samstagabend wieder eine besondere Kulisse. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz steigt auf: Was am Wochenende auf und über den Dächern los ist
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim ersten Dachfestival kann man sich am Samstag die Stadt von oben anschauen. Noch höher geht es mit den Ballons auf der Küchwaldwiese. Außerdem laden die Interventionsflächen mit Programmen ein. Das ist noch längst nicht alles.

Im Konkordiapark startet am Freitag um 16 Uhr das Europäische Skateboard-Festival „BDTSK8“. Drei Tage lang treten Amateurskater aus ganz Europa in den Kategorien Street und Bowl gegeneinander an. Währenddessen entstehen Graffitis und andere Open-Air-Werke, bevor die After-Skate-Party beginnt.
