Chemnitz: Straßenbahn fährt gegen Auto

Mehrere Verletzte sollen in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Am Freitag gegen 14 Uhr ist eine Straßenbahn auf der Annaberger Straße gegen einen Pkw gefahren. Der Autofahrer wollte in Höhe der Werner-Seelenbinder-Straße die Gleise überqueren, wobei es zum Zusammenstoß kam. Nach ersten Informationen mussten die Insassen des Suzuki mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.