  • Chemnitz: Straßenbahn fährt gegen Auto

Die Insassen des Suzuki kamen in ein Krankenhaus. Bild: Jan Haertel
Die Insassen des Suzuki kamen in ein Krankenhaus. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Straßenbahn fährt gegen Auto
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Verletzte sollen in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Am Freitag gegen 14 Uhr ist eine Straßenbahn auf der Annaberger Straße gegen einen Pkw gefahren. Der Autofahrer wollte in Höhe der Werner-Seelenbinder-Straße die Gleise überqueren, wobei es zum Zusammenstoß kam. Nach ersten Informationen mussten die Insassen des Suzuki mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
