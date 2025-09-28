Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Studierende der TU Chemnitz im zentralen Hörsaalgebäude Reichenhainer Straße.
Studierende der TU Chemnitz im zentralen Hörsaalgebäude Reichenhainer Straße. Bild: photothek.net/TU Chemnitz
Studierende der TU Chemnitz im zentralen Hörsaalgebäude Reichenhainer Straße.
Studierende der TU Chemnitz im zentralen Hörsaalgebäude Reichenhainer Straße. Bild: photothek.net/TU Chemnitz
Chemnitz
Chemnitz streicht Begrüßungsgeld für Uni-Studenten
Redakteur
Von Michael Müller
Der zusätzliche Anreiz für ein Studium in Chemnitz kostete die Stadt gut 100.000 Euro im Jahr. Dennoch gingen die Studierendenzahlen immer weiter zurück.

Chemnitz streicht nach 25 Jahren das Begrüßungsgeld für Studierende der Technischen Universität. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Das mit zunehmenden Finanzsorgen ringende Rathaus erhofft sich davon Einsparungen von gut 100.000 Euro im Jahr.
