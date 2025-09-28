Chemnitz streicht Begrüßungsgeld für Uni-Studenten

Der zusätzliche Anreiz für ein Studium in Chemnitz kostete die Stadt gut 100.000 Euro im Jahr. Dennoch gingen die Studierendenzahlen immer weiter zurück.

Chemnitz streicht nach 25 Jahren das Begrüßungsgeld für Studierende der Technischen Universität. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Das mit zunehmenden Finanzsorgen ringende Rathaus erhofft sich davon Einsparungen von gut 100.000 Euro im Jahr.