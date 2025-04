Chemnitz: Stromschlag wegen Kabeldiebstahl

Weil an einer Straßenbahnanlage Teile von Erdungskabeln fehlten, hat ein Mann einen Arbeitsunfall erlitten.

Chemnitz.

Bei Wartungsarbeiten an einer Straßenbahnanlage an der Annaberger Straße in Chemnitz hat ein 54-jähriger Mann am Mittwoch einen Stromschlag bekommen und dadurch leichte Verletzungen erlitten. Seine Kollegen riefen anschließend die Polizei, denn die Ursache des Arbeitsunfalls war offensichtlich ein vorangegangener Kabeldiebstahl. Wie Alexander Reh von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, wurde vor Ort festgestellt, dass von Unbekannten zuvor zwei Stücke eines Erdungskabels gestohlen worden waren. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zum entstandenen Sachschaden liegen bislang noch keine Informationen vor. (mib)