Chemnitz: Stura beschließt Auflösung von Fahrradwerkstatt

Ein entsprechender Antrag erhielt in dem Gremium am Dienstagabend eine Mehrheit. Während die Mitarbeiter sich noch sammeln müssen, bieten andere schon ihre Hilfe für den Fortbestand an.

13 Jahre lang wurde die Fahrradselbsthilfewerkstatt „Dr. Radinger" in der Bernsdorfer Straße als Referat des Student_Innen Rats (Stura) der TU Chemnitz geführt und von diesem finanziert. Damit ist nun Schluss. In einer von rund 30 studentischen Zuschauern besuchten Sondersitzung am Dienstagabend beschloss der Stura die Auflösung des...