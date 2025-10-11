Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Chemnitz
Chemnitz: Todesopfer bei Kollision mit Zug
Redakteur
Von Jens Kassner
Im Ortsteil Glösa wurde eine Person von einem Zug erfasst.

Am Morgen des Sonnabends kam es auf der Bahnstrecke Chemnitz-Riesa in Furth zu einem tödlichen Unfall. Eine Person wurde von einem vorbeifahrenden Zug erfasst. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, konnte aber am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden. Ob es sich um einen Unfall oder Suizid handelt, ist unklar. Die Polizei ermittelt. (kas)
