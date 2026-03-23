MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Unbekannte beschmieren Schule auf dem Kaßberg

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.
Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.
Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Unbekannte beschmieren Schule auf dem Kaßberg
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte an einer Schule an der Hohen Straße in Chemnitz neun Schriftzüge aufgebracht. Die Graffiti sind etwa 20 Meter lang.

Nach Schmierereien an der Fassade eines Schulgebäudes auf dem Kaßberg hat die Polizei Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 21. März, 16.30 Uhr, und Montag, 23. März, 5.30 Uhr, an einer Schule an der Hohen Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.03.2026
1 min.
Antisemitischer Schriftzug auf Straße im Erzgebirge
Der Polizei bekannt wurde der Vorfall am Samstag gegen 14.30 Uhr.
In Pockau-Lengefeld haben Unbekannte am Freitag einen antisemitischen Schriftzug gesprüht.
Katrin Hofmann
24.03.2026
2 min.
Senat bestätigt Mullin als neuen US-Heimatschutzminister
Der bisherige Senator Markwayne Mullin ist als neuer Heimatschutzminister bestätigt worden. (Archivfoto)
Kein Monat ist vergangen, seitdem Kristi Noem als Heimatschutzministerin abgesetzt wurde. Nun soll Markwayne Mullin das Ressort führen. Vor ihm liegt eine schwierige Aufgabe.
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
15:15 Uhr
1 min.
Einbruchserie in Chemnitzer Kleingartenanlage
In einer Kleingartenanlage im Yorckgebiet sind unbekannte Täter in acht Gartenlauben eingedrungen.
In einer Kleingartenanlage an der Fürstenstraße im Yorckgebiet brechen unbekannte Täter acht Gartenlauben auf. Ihre Beute: ein Radio, eine Heckenschere und ein Bewegungsmelder.
Holk Dohle
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel