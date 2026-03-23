Chemnitz: Unbekannte beschmieren Schule auf dem Kaßberg

Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte an einer Schule an der Hohen Straße in Chemnitz neun Schriftzüge aufgebracht. Die Graffiti sind etwa 20 Meter lang.

Nach Schmierereien an der Fassade eines Schulgebäudes auf dem Kaßberg hat die Polizei Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 21. März, 16.30 Uhr, und Montag, 23. März, 5.30 Uhr, an einer Schule an der Hohen Straße... Nach Schmierereien an der Fassade eines Schulgebäudes auf dem Kaßberg hat die Polizei Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 21. März, 16.30 Uhr, und Montag, 23. März, 5.30 Uhr, an einer Schule an der Hohen Straße...