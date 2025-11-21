Chemnitz: Unbekannte werfen Steine auf fahrende Autos

Die Tat wurde von einer Eisenbahnbrücke auf der Annaberger Straße aus begangen. Bei den Unbekannten könnte es sich um Kinder gehandelt haben.

Ein Schock für jeden Autofahrer: Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr fuhren der 62-jährige Fahrer eines Ford und der 60-jährige Fahrer eines Citroën auf der Annaberger Straße. Als sie die Eisenbahnbrücke zwischen der Erdmannsdorfer Straße und der Solbrigstraße passierten, warfen zwei Personen, die sich auf der Brücke befanden, Steine auf die...