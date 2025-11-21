Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Unbekannte werfen Steine auf fahrende Autos

Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen nach Steinwürfen.
Bild: Symbolbild: Harry Haertel
Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen nach Steinwürfen.
Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen nach Steinwürfen. Bild: Symbolbild: Harry Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Unbekannte werfen Steine auf fahrende Autos
Von Denise Märkisch
Die Tat wurde von einer Eisenbahnbrücke auf der Annaberger Straße aus begangen. Bei den Unbekannten könnte es sich um Kinder gehandelt haben.

Ein Schock für jeden Autofahrer: Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr fuhren der 62-jährige Fahrer eines Ford und der 60-jährige Fahrer eines Citroën auf der Annaberger Straße. Als sie die Eisenbahnbrücke zwischen der Erdmannsdorfer Straße und der Solbrigstraße passierten, warfen zwei Personen, die sich auf der Brücke befanden, Steine auf die...
