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Bibliotheksdirektorin Angela Malz zeigt das Modell der Aktienspinnerei.
Bibliotheksdirektorin Angela Malz zeigt das Modell der Aktienspinnerei. Foto: Andreas Seidel
Heidi Huss war intensive Nutzerin der Stadtbibliothek.
Heidi Huss war intensive Nutzerin der Stadtbibliothek. Filmstill: Filmwerkstatt Chemnitz
Dorothea Kempt hatte abenteuerliche Erlebnisse als Buchhalterin.
Dorothea Kempt hatte abenteuerliche Erlebnisse als Buchhalterin. Filmstill: Filmwerkstatt Chemnitz
Bibliotheksdirektorin Angela Malz zeigt das Modell der Aktienspinnerei.
Bibliotheksdirektorin Angela Malz zeigt das Modell der Aktienspinnerei. Foto: Andreas Seidel
Heidi Huss war intensive Nutzerin der Stadtbibliothek.
Heidi Huss war intensive Nutzerin der Stadtbibliothek. Filmstill: Filmwerkstatt Chemnitz
Dorothea Kempt hatte abenteuerliche Erlebnisse als Buchhalterin.
Dorothea Kempt hatte abenteuerliche Erlebnisse als Buchhalterin. Filmstill: Filmwerkstatt Chemnitz
Chemnitz
Chemnitz: Verfilmte Erinnerungen an die vielen Nutzungen der Aktienspinnerei
Redakteur
Von Jens Kassner
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Eine ganz spezielle Ausstellung in der Bibliothek der TU Chemnitz am Schillerplatz lädt ein zur Beschäftigung zumindest mit der jüngeren Geschichte des als Aktienspinnerei bekannten Bauwerkes.

Die Geschichte der Aktienspinnerei reicht bis in die 1850er-Jahre zurück. Es war eine der ersten Aktiengesellschaften Sachsens, größte Spinnerei des Landes, auch Schauplatz des ersten von einer Frau geführten Streiks. Mit der Industriegeschichte war es 1914 vorbei. Es folgten diverse Nutzungen, aber auch Kriegsschäden. Dach und oberstes...
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