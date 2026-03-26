Chemnitz: Verfilmte Erinnerungen an die vielen Nutzungen der Aktienspinnerei

Eine ganz spezielle Ausstellung in der Bibliothek der TU Chemnitz am Schillerplatz lädt ein zur Beschäftigung zumindest mit der jüngeren Geschichte des als Aktienspinnerei bekannten Bauwerkes.

Die Geschichte der Aktienspinnerei reicht bis in die 1850er-Jahre zurück. Es war eine der ersten Aktiengesellschaften Sachsens, größte Spinnerei des Landes, auch Schauplatz des ersten von einer Frau geführten Streiks. Mit der Industriegeschichte war es 1914 vorbei. Es folgten diverse Nutzungen, aber auch Kriegsschäden. Dach und oberstes... Die Geschichte der Aktienspinnerei reicht bis in die 1850er-Jahre zurück. Es war eine der ersten Aktiengesellschaften Sachsens, größte Spinnerei des Landes, auch Schauplatz des ersten von einer Frau geführten Streiks. Mit der Industriegeschichte war es 1914 vorbei. Es folgten diverse Nutzungen, aber auch Kriegsschäden. Dach und oberstes...