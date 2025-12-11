MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Vier Raubüberfälle an einem Tag

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten, die sich am Mittwoch ereigneten.
Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten, die sich am Mittwoch ereigneten. Bild: Jens Büttner/dpa/Archiv
Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten, die sich am Mittwoch ereigneten.
Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten, die sich am Mittwoch ereigneten. Bild: Jens Büttner/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Vier Raubüberfälle an einem Tag
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Opfer waren Jugendliche oder junge Erwachsene, die Täter in etwa genauso alt: Vier Überfälle registrierte die Polizei am Mittwoch – zum Teil in unmittelbarer Nähe. Es gibt Hinweise zu den Tätern.

Die Polizei ermittelt zu vier Raubstraftaten, die sich am Mittwoch im Zentrum und in Gablenz zugetragen haben. Am Morgen gegen 6 Uhr forderte in der Bahnhofstraße eine vierköpfige Gruppe von einem 19-Jährigen Bargeld. Da er keins hatte, entrissen sie sein Portmonee, entnahmen die Geldkarte und brachten ihn dazu, an einem Bankautomaten mehrere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
21.11.2025
2 min.
Drei Fälle binnen weniger Stunden: Polizei ermittelt zu Raubüberfällen und Körperverletzung in Chemnitz
Am Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche und zwei Männer Opfer von Räubern.
In den benachbarten Stadtteilen Bernsdorf und Gablenz griffen Unbekannte mehrere Personen an. Ein Opfer wehrte sich mit Pfefferspray.
Benjamin Lummer
06.12.2025
1 min.
Chemnitz: Jugendliche rauben 17-Jährigen in Gablenz aus
Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Chemnitz.
Zwei Jugendliche überfallen einen 17-Jährigen in Gablenz. Sie fliehen mit einer Beute von knapp 100 Euro.
Erik Anke
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel