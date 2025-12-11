Chemnitz: Vier Raubüberfälle an einem Tag

Die Opfer waren Jugendliche oder junge Erwachsene, die Täter in etwa genauso alt: Vier Überfälle registrierte die Polizei am Mittwoch – zum Teil in unmittelbarer Nähe. Es gibt Hinweise zu den Tätern.

Die Polizei ermittelt zu vier Raubstraftaten, die sich am Mittwoch im Zentrum und in Gablenz zugetragen haben. Am Morgen gegen 6 Uhr forderte in der Bahnhofstraße eine vierköpfige Gruppe von einem 19-Jährigen Bargeld. Da er keins hatte, entrissen sie sein Portmonee, entnahmen die Geldkarte und brachten ihn dazu, an einem Bankautomaten mehrere...