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Der Beirat des Sonnenberges spiegelt Vielfalt wieder.
Der Beirat des Sonnenberges spiegelt Vielfalt wieder. Foto: Tolga Cerci
Der Beirat des Sonnenberges spiegelt Vielfalt wieder.
Der Beirat des Sonnenberges spiegelt Vielfalt wieder. Foto: Tolga Cerci
Chemnitz
Chemnitz: Warum auf dem Sonnenberg die Basisdemokratie lebt
Redakteur
Von Jens Kassner
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Nach zwei Jahren hat das Stadtteilmanagement des Sonnenberges wieder zu einer offenen Konferenz eingeladen. Neben Informationen und Diskussionen gab es auch eine Wahl.

Es hat einen Hauch von Luxus: Der Sonnenberg ist das einzige Chemnitzer Gebiet, das einen basisdemokratischen Stadtteilrat hat. Das mag daran liegen, dass es hier mehr Nachholbedarf gibt als anderswo.
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