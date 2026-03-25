Chemnitz: Warum auf dem Sonnenberg die Basisdemokratie lebt

Nach zwei Jahren hat das Stadtteilmanagement des Sonnenberges wieder zu einer offenen Konferenz eingeladen. Neben Informationen und Diskussionen gab es auch eine Wahl.

Es hat einen Hauch von Luxus: Der Sonnenberg ist das einzige Chemnitzer Gebiet, das einen basisdemokratischen Stadtteilrat hat. Das mag daran liegen, dass es hier mehr Nachholbedarf gibt als anderswo. Es hat einen Hauch von Luxus: Der Sonnenberg ist das einzige Chemnitzer Gebiet, das einen basisdemokratischen Stadtteilrat hat. Das mag daran liegen, dass es hier mehr Nachholbedarf gibt als anderswo.