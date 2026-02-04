MENÜ
  • Chemnitz
  • Chemnitz: Warum Helmut Därr noch einmal den Taktstock schwingt

Helmut Därr, der Grand Senior der Chemnitzer beziehungsweise Karl-Marx-Städter Blasmusik zu Besuch beim heutigen Ensemble.
Helmut Därr, der Grand Senior der Chemnitzer beziehungsweise Karl-Marx-Städter Blasmusik zu Besuch beim heutigen Ensemble. Bild: Toni Söll
Helmut Därr im Jahr 1984, als er das Zentrals Pionier- und Jugendblasorchester „Juri Gagarin“ von Karl-Marx-Stadt dirigierte.
Helmut Därr im Jahr 1984, als er das Zentrals Pionier- und Jugendblasorchester „Juri Gagarin“ von Karl-Marx-Stadt dirigierte. Bild: K. Jedlicka/Archiv Freie Presse
Christine Eichert (38) spielt Klarinette und lernte einst bei Helmut Därr.
Christine Eichert (38) spielt Klarinette und lernte einst bei Helmut Därr. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Warum Helmut Därr noch einmal den Taktstock schwingt
Von Susanne Kiwitter
Helmut Därr war einst Dirigent des legendären Pionierblasorchesters in Karl-Marx-Stadt. Auch nach der Wende sind viele, die hier ein Blasinstrument lernten, durch seine Schule gegangen. Jetzt lud ihn ein neues Ensemble ein – mit einem Ziel.

Helmut Därr ist ein schmächtiger Mann und inzwischen ein bisschen wackelig auf den Beinen. Aber er lässt es sich nicht nehmen, den Stock hier noch einmal in die Hand zu nehmen, um für „Freude schöner Götterfunken“ und den „Yorckschen Marsch“ den Takt vorzugeben. Helmut Därr wird bald 92 und ist im Faradit-Gewerbepark am Südring in...
