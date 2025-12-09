Chemnitz: Wendemanöver geht schief – 63-Jährige verletzt

Chemnitz
Die Opelfahrerin hatte unvermittelt die Fahrspur gewechselt. Was die Polizei noch dazu berichtete.
Eine 63-jährige Opel-Fahrerin hat am Montag, 8. Dezember, auf der Theaterstraße im Chemnitzer Zentrum einen Unfall verursacht. Sie wechselte laut Polizei auf Höhe des Parkhauses Rosenhof vom linken Geradeausfahrstreifen in die Busspur, um zu wenden. In der Busspur fuhr ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer. Es kam zu Kollision. Die 63-jährige Frau...
