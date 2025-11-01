Chemnitz: Wenn der Tod zum Thema wird

Im November lädt die Volkshochschule Chemnitz ein, das Schweigen zu brechen: In einer Reihe zu Tod, Abschied und Trauer wird gemeinsam nach Wegen gesucht, mit Vergänglichkeit umzugehen.

Der November ist seit jeher ein Monat des Erinnerns und Gedenkens. Trübes Wetter und kürzere Tage rücken das Thema Vergänglichkeit in den Mittelpunkt. Feiertage wie der Totensonntag, am 23. November, und Allerheiligen am 1. November erinnern an die Verstorbenen und laden dazu ein, innezuhalten und Gräber zu schmücken. Der November ist seit jeher ein Monat des Erinnerns und Gedenkens. Trübes Wetter und kürzere Tage rücken das Thema Vergänglichkeit in den Mittelpunkt. Feiertage wie der Totensonntag, am 23. November, und Allerheiligen am 1. November erinnern an die Verstorbenen und laden dazu ein, innezuhalten und Gräber zu schmücken.