Chemnitz: Wenn der Tod zum Thema wird

Chemnitz
Im November lädt die Volkshochschule Chemnitz ein, das Schweigen zu brechen: In einer Reihe zu Tod, Abschied und Trauer wird gemeinsam nach Wegen gesucht, mit Vergänglichkeit umzugehen.
Der November ist seit jeher ein Monat des Erinnerns und Gedenkens. Trübes Wetter und kürzere Tage rücken das Thema Vergänglichkeit in den Mittelpunkt. Feiertage wie der Totensonntag, am 23. November, und Allerheiligen am 1. November erinnern an die Verstorbenen und laden dazu ein, innezuhalten und Gräber zu schmücken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.