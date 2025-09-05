Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht

Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Von Erik Anke
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.

Die Kalkstraße wird in der kommenden Woche für fünf Tage voll gesperrt. Die wichtige Verbindung zur Autobahn 72 (Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff) ist von Montag 5 Uhr bis Freitag 20 Uhr auf Höhe der Brücke des Premiumradwegs dicht, teilt die Stadtverwaltung mit. Grund für die Sperrung ist die sogenannte Hauptprüfung an der genannten...
