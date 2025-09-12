Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 vorzeitig wieder offen

Fünf Tage war die Kalkstraße dicht. In wenigen Stunden ist sie wieder offen.
Fünf Tage war die Kalkstraße dicht. In wenigen Stunden ist sie wieder offen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Fünf Tage war die Kalkstraße dicht. In wenigen Stunden ist sie wieder offen.
Fünf Tage war die Kalkstraße dicht. In wenigen Stunden ist sie wieder offen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 vorzeitig wieder offen
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erleichternde Meldung für Pendler am Freitag: Die Kalkstraße in Chemnitz wird eher wieder befahrbar sein als ursprünglich geplant.

Am Freitag sind immer besonders viele Pendler unterwegs und die Kalkstraße an der A 72-Abfahrt Rottluff ist eine hochfrequentierte Einfallstraße in die Stadt Chemnitz. Seit Montag war dort voll gesperrt. Ab Freitagnachmittag, 16 Uhr und damit vier Stunden früher als geplant sei die Trasse wieder frei befahrbar, teilt die Stadt jetzt mit....
