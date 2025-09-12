Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 vorzeitig wieder offen

Chemnitz
Erleichternde Meldung für Pendler am Freitag: Die Kalkstraße in Chemnitz wird eher wieder befahrbar sein als ursprünglich geplant.
Am Freitag sind immer besonders viele Pendler unterwegs und die Kalkstraße an der A 72-Abfahrt Rottluff ist eine hochfrequentierte Einfallstraße in die Stadt Chemnitz. Seit Montag war dort voll gesperrt. Ab Freitagnachmittag, 16 Uhr und damit vier Stunden früher als geplant sei die Trasse wieder frei befahrbar, teilt die Stadt jetzt mit....
