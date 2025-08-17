Chemnitz: Wie feiert man „100 Meter Sommer“ bei gesperrter Barbarossastraße?

Chemnitz
Für das traditionelle Sommerfest auf dem Kaßberg reichen schon lange keine 100 Meter mehr und manche dort wünschen sich offenbar nicht ganz ernst gemeint einen U-Bahn-Anschluss. Über eine verkehrstechnische Herausforderung und ein buntes Fest.
Am Samstag hat der Kaßberg wieder seinen für August traditionellen Markt „100 Meter Sommer“ gefeiert. An der Kreuzung Weststraße/Franz-Mehring-Straße und von dort die Franz-Mehring-Straße nach unten - es sind schon lange deutlich mehr als 100 Meter - wurden Vorgärten hübsch geschmückt, gab es Flohmarktstände, Essen, Musik und viel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.