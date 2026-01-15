Chemnitz: Wie junge Leute ihren Ausbildungsberuf finden

Die Berufswahl ist eine Lebensentscheidung. Meistens helfen Familienmitglieder und Bekannte mit. Azubis selbst geben den Tipp, auf die eigenen Interessen zu schauen. Der Tag der Bildung soll einen Überblick geben, was die Region zu bieten hat.

Eigentlich wollte Paul Mielenz jetzt beim Chemnitzer FC spielen. Doch trotz guter Leistungen auf dem Platz reichte es nicht ganz zur Profikarriere und der Oberschüler aus Schönau musste sich nach einer Ausbildung umsehen. Sein Vater gab ihm den Tipp, bei der Firma μ-Tec in Siegmar ein Praktikum zu machen. In den Ferien schaute sich Paul an, wie...