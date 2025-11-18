Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Chemnitz: Wie steht es um die Gleichstellung, Frau Herold?

Franziska Herold ist die Gleichstellungsbeauftragte von Chemnitz. Vorher war sie Diversity Managerin eines IT-Unternehmens.
Franziska Herold ist die Gleichstellungsbeauftragte von Chemnitz. Vorher war sie Diversity Managerin eines IT-Unternehmens. Bild: Toni Söll
Franziska Herold ist die Gleichstellungsbeauftragte von Chemnitz. Vorher war sie Diversity Managerin eines IT-Unternehmens.
Franziska Herold ist die Gleichstellungsbeauftragte von Chemnitz. Vorher war sie Diversity Managerin eines IT-Unternehmens. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Wie steht es um die Gleichstellung, Frau Herold?
Redakteur
Von Denise Märkisch
Franziska Herold ist seit einigen Monaten als Gleichstellungsbeauftragte im Rathaus tätig. Es geht dabei nicht nur um Frauen. Und selbst die Männer verdienen besondere Aufmerksamkeit.

„Man kann nur das werden, was man auch sieht.“ Das sagt Franziska Herold. Die 40-Jährige ist seit einigen Monaten die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Chemnitz. Ihr Arbeitsplatz ist das Rathaus. Eigentlich ist sie aber in der ganzen Stadt unterwegs, organisiert Veranstaltungen, vernetzt sich mit Vereinen, Unternehmen, Schulen und Aktiven.
