Chemnitz will mit ukrainischer Stadt Melitopol zusammenarbeiten

In wenigen Wochen will die Stadtspitze Gespräche mit der Exilregierung der von Russland besetzten Stadt beginnen. Deren Bürgermeister hatte den Krieg am eigenen Leib erlebt.

Beim Forum der „Freien Presse“ vor zwei Wochen hatte Außenministerin Annalena Baerbock betont, der Wiederaufbau der von Russland überfallenen Ukraine müsse schon jetzt eingeleitet werden. An deutsche Städte appellierte die Grünen-Politikerin, mit ukrainischen Städten Partnerschaften abzuschließen. „Vielleicht wäre das was für... Beim Forum der „Freien Presse“ vor zwei Wochen hatte Außenministerin Annalena Baerbock betont, der Wiederaufbau der von Russland überfallenen Ukraine müsse schon jetzt eingeleitet werden. An deutsche Städte appellierte die Grünen-Politikerin, mit ukrainischen Städten Partnerschaften abzuschließen. „Vielleicht wäre das was für...