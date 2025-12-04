Chemnitz: Wo der Weihnachtsmann am Brühl vorbeischaut

Chemnitz
Zwischen Heißkleber, Kinderschminken und Souvenirs öffnet am 13. Dezember der Weihnachtsmarkt auf dem Brühl – mit dem Weihnachtsmann als Ehrengast.
Der Brühl-Boulevard, der unter der Woche meist ruhig wirkt und erst am Abend und am Wochenende zum Leben erwacht, lädt am 13. Dezember zum Weihnachtsmarkt „Lichterzauber“ ein. Von 14 bis 20 Uhr können Besucher zwischen etwa 25 Ständen mit handgefertigten Souvenirs, Schmuck, Keramik und erzgebirgischer Kettensägenkunst flanieren. Für...
