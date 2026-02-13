MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz zählt Salamander – für den Artenschutz

Der Feuersalamander ist in Sachsen stark gefährdet.
Der Feuersalamander ist in Sachsen stark gefährdet. Bild: Erwin Martin
Der Feuersalamander ist in Sachsen stark gefährdet.
Der Feuersalamander ist in Sachsen stark gefährdet. Bild: Erwin Martin
Chemnitz
Chemnitz zählt Salamander – für den Artenschutz
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz wird in den nächsten Jahren gezielt nach Feuersalamandern gesucht. Was für Grundstücksbesitzer zu beachten ist und wie es um die Lurche steht, erfahren Sie hier.

Der Feuersalamander ist von vielen Mythen umrankt: So soll er giftig sein oder sogar Feuer löschen können. In der Realität sieht das anders aus. Denn in Sachsen ist die Art stark gefährdet: Geeignete Lebensräume gehen verloren, Bäche werden verrohrt oder trocknen aus, Straßen zerschneiden die Wälder, und eine eingeschleppte Pilzerkrankung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13:00 Uhr
3 min.
Fasching, Liebe und Musik: Das ist am Wochenende in und um Chemnitz los
Drei Flohmärkte und ein buntes Faschingsangebot gibt es dieses Wochenende in Chemnitz.
Ob verkleidet, als verliebtes Paar oder mit der Familie: Unternehmungslustigen bietet sich am zweiten Ferien-Wochenende ein pralles Programm. Es reicht von Kinderfasching bis Nachtflohmarkt.
Laetitia Feddersen
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
20.01.2026
3 min.
Neue Wildkatzen-Nachweise im Vogtland
Eine Wildkatze in einem Gehege auf dem Gelände des Plauener Naturschutzzentrums Pfaffengut.
Nachdem es einige Jahre ruhig geworden war um die Wildkatze im Vogtland, gibt es jetzt wieder aktuelle Nachweise – dieses Mal von lebenden Tieren. Wo diese ein Zuhause gefunden haben und mit welchem Trick der Nachweis gelang.
Silvia Kölbel
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
Mehr Artikel