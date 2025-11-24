Chemnitz: Zustell-Fahrzeug erfasst beim Rückwärtsfahren Fußgängerin

Chemnitz
Der Unfall ereignete sich im Lutherviertel. Die Frau wurde schwer verletzt.
Bei einem Unfall mit einem Zustellfahrzeug ist eine Frau in Chemnitz schwer verletzt worden. Die Frau war nach ersten Informationen der Polizei am Montagmittag auf der Senefelderstraße unterwegs. Ein Kleintransporter (Fahrer: 44), der diese Straße rückwärts in Richtung Zschopauer Straße befuhr, erfasste die 35-Jährige. Sie kam mit schweren...
