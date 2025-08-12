Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Zwei neue Platten für „Große Chemnitzer“

Hartwig Albiro und Carl Friedrich Uhlig werden 2025 geehrt.
Hartwig Albiro und Carl Friedrich Uhlig werden 2025 geehrt. Bild: Andreas Seidel/Archiv FP
Hartwig Albiro und Carl Friedrich Uhlig werden 2025 geehrt.
Hartwig Albiro und Carl Friedrich Uhlig werden 2025 geehrt. Bild: Andreas Seidel/Archiv FP
Chemnitz
Chemnitz: Zwei neue Platten für „Große Chemnitzer“
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die auch als „Walk of Fame“ bekannte Gedenkmeile am Roten Turm bekommt zwei weitere Platten zur Ehrung von Chemnitzer Persönlichkeiten. Der Rotary-Club hat die Namen bekannt gegeben.

Der Vergleich mit dem „Walk of Fame“, auf dem in Hollywood Sternchen der Unterhaltungsindustrie ihre Sterne bekommen, hinkt. In Chemnitz ehrt der Rotary-Club Persönlichkeiten der Stadt, die bleibende Verdienste in Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport haben, weshalb der Ort „Große Chemnitzer“ heißt. Seit 2012 wurden mehr als 30 solcher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
14.08.2025
3 min.
Der Chemnitzer Geschichtsverein lädt zu einer Tour mit Kaffee und Musik durch Bernsdorf ein
Die Sauerorgel der Lutherkirche stammt von 1908.
Die Sommerfeste der Stadthistoriker haben Tradition seit 1991. Der Begriff Fest kann dabei auch durch Ausflug ersetzt werden. Diesmal steht ein unterschätzter Stadtteil im Fokus.
Jens Kassner
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
4 min.
Chemnitz: Ballettdirektorin will Tanzzentrum mit Strahlkraft eröffnen
Sabrina Sadowska versteht es, Menschen zu begeistern.
Das wird groß: Sabrina Sadowska plant ein Tanzzentrum von europäischen Dimensionen. Die Planung ist weit über die Idee hinaus gekommen, noch aber ist die Finanzierung nicht festgezurrt.
Jens Kassner
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel