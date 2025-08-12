Chemnitz: Zwei neue Platten für „Große Chemnitzer“

Chemnitz
Die auch als „Walk of Fame“ bekannte Gedenkmeile am Roten Turm bekommt zwei weitere Platten zur Ehrung von Chemnitzer Persönlichkeiten. Der Rotary-Club hat die Namen bekannt gegeben.
Der Vergleich mit dem „Walk of Fame“, auf dem in Hollywood Sternchen der Unterhaltungsindustrie ihre Sterne bekommen, hinkt. In Chemnitz ehrt der Rotary-Club Persönlichkeiten der Stadt, die bleibende Verdienste in Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport haben, weshalb der Ort „Große Chemnitzer“ heißt. Seit 2012 wurden mehr als 30 solcher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.