Regionale Nachrichten und News
Bei einer Verkehrskontrolle in Chemnitz fielen zwei Pedelec-Fahrerinnen negativ auf.
Bei einer Verkehrskontrolle in Chemnitz fielen zwei Pedelec-Fahrerinnen negativ auf.
Chemnitz
Chemnitz: Zwei Pedelec-Fahrerinnen fallen auf
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Eine 39-Jährige und eine 41-Jährige kassierten am Samstagabend mehrere Anzeigen. Die Polizei berichtet warum.

Polizisten haben am Samstagabend gegen 19.50 Uhr auf dem Sonnenberg zwei Pedelec-Fahrerinnen (39 und 41) aus dem Verkehr gezogen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Bei der 39-Jährigen stellte sich heraus, dass ihr Zweirad im Juli dieses Jahres in Schloßchemnitz gestohlen worden war. Das Pedelec Centurion wurde daraufhin sichergestellt....
Mehr Artikel