Chemnitz: Zwei Pedelec-Fahrerinnen fallen auf

Chemnitz
Eine 39-Jährige und eine 41-Jährige kassierten am Samstagabend mehrere Anzeigen. Die Polizei berichtet warum.
Polizisten haben am Samstagabend gegen 19.50 Uhr auf dem Sonnenberg zwei Pedelec-Fahrerinnen (39 und 41) aus dem Verkehr gezogen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Bei der 39-Jährigen stellte sich heraus, dass ihr Zweirad im Juli dieses Jahres in Schloßchemnitz gestohlen worden war. Das Pedelec Centurion wurde daraufhin sichergestellt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.