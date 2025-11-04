Chemnitz: Zwei Unfälle mit Lkw zur gleichen Zeit

Chemnitz
Auf der Leipziger Straße scherte ein MAN-Fahrer zu weit aus, in einem Kreisel an der Werner-Seelenbinder-Straße passte ein Pkw-Fahrer nicht auf. Was die Folgen waren.
Fast zeitgleich passierten am Dienstag im Chemnitzer Stadtgebiet zwei Unfälle, an denen je ein Lkw beteiligt war. Auf der Leipziger Straße war dies ein MAN, dessen Fahrer (41) gegen 10.20 Uhr stadteinwärts an einer Stelle zu weit nach links ausscherte und dabei mit einem Pkw Crysler (Fahrer: 21) auf gleicher Höhe in der Spur daneben...
